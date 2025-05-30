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В КЧР отремонтируют 7 км трассы «Майкоп — Карачаевск»

В Карачаево-Черкесии в 2025 году отремонтируют семикилометровый отрезок региональной трассы «Майкоп — Карачаевск» между селами Преградная и Псемен. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«К обновлению участка важной региональной магистрали, на этот раз между Преградной и Псеменом, мы приступили в текущем году. За последние несколько лет здесь уже отремонтировали порядка 40 км дорожного полотна»,— написал Рашид Темрезов.

В ходе работ планируется создать новое двухслойное основание дороги, уложить два слоя асфальтобетона, укрепить и отремонтировать обочины, а также восстановить кюветы и железобетонные трубы. На данном участке установят барьерные ограждения, обновят дорожные знаки и разметку.

Масштабные дорожные работы пройдут в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Николай Аксенов

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