Беглов: Троицкий мост откроют после ремонта 31 мая

Троицкий мост откроют после ремонта в субботу, 31 мая. Об этом в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78» заявил губернатор Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Градоначальник подчеркнул, что не сомневается в том, что мост будет открыт в субботу. Господин Беглов также поблагодарил строителей, которые «ударным трудом за короткий срок сумели провести соответствующие работы».

Троицкий мост был закрыт в начале апреля 2025 года. При обследованиях выяснилось, что переправа имеет многочисленные деформации, в связи с чем было принято решение начать ремонтные работы.

Дарья Астанина