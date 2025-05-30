Два взрыва произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке. Все последствия устранены, повреждений и жертв нет. Об этом сообщили в Telegram-канале антитеррористической комиссии Приморского края.

Подробности об угрозе, которую нейтрализовали силовики, не приводятся. Район инцидента оцепили, движение транспорта между бухтами Лазурная (бухта Шамора) и Щитовой было частично перекрыто.

Как сообщалось в Telegram-канале общественного транспорта Владивостока, из-за перекрытой дороги было ограничено движение автобусов №72.