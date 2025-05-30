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Новосибирский облсуд не отпустил из СИЗО отстраненного министра Гончарова

Сегодня Новосибирский областной суд подтвердил законность ареста Андрея Гончарова, который ранее был отстранен от должности министра промышленности региона в связи с уголовным делом о превышении полномочий. Таким образом, суд оставил без удовлетворения жалобу защиты, сообщила «Ъ-Сибирь» прокурор апелляционного отдела прокуратуры области Дарья Нестерова.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Андрея Гончарова задержали 13 мая. Основанием стало уголовное дело, которое было возбуждено по материалам прокуратуры и ФСБ. По информации силовиков, в период с мая 2023-го по январь 2024 года министр сократил в документах количество неких товаров, закупаемых по госконтрактам и незаконно, по версии следствия, перечислил фирме-поставщику ООО «Росэкспресс» 95 млн руб. Высокопоставленному чиновнику вменили в вину превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), топ-менеджерам «Росэкспресса» Дмитрию Каледе и Дмитрию Смирнову, которых также задержали, инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

15 мая с санкции Центрального райсуда Андрея Гончарова водворили в СИЗО. На судебном заседании по избранию меры пресечения он заявил, что уголовное дело связано с закупками товаров для нужда СВО. Выдвинутые против него обвинения назвал надуманными.

В последующем суд по ходатайству следствия отстранил Андрея Гончарова от должности министра, которую он занимал с 2019 года.

Илья Николаев

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