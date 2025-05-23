Суд отстранил от должности главу минпромторга Новосибирской области

Центральный райсуд Новосибирска отстранил до 12 июля от должности главу министерства промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова. Ему вменяют в вину превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Исполняющим обязанности главы министерства назначен Денис Рягузов, ранее он был замминистра промышленности и торговли региона, сообщили «Ъ-Сибирь» в ведомстве.

Как писал «Ъ-Сибирь», Андрея Гончарова задержали 13 мая. По версии следствия, с мая 2023-го по январь 2024 года он сократил в документах количество товаров, закупаемых по госконтрактам для нужд СВО. В дальнейшем, считают правоохранители, министр незаконно перечислил ООО «Росэкспресс» 95 млн руб., за якобы поставленные товары.

В рамках уголовного дела также задержаны топ-менеджеры «Росэкспресса» Дмитрий Каледа и Дмитрий Смирнов. Им вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По решению суда всех троих отправили в СИЗО.

Александра Стрелкова