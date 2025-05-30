ДВЖД отмечает рост грузоперевозок с Китаем с начала года на 1,5%

Объем грузоперевозок через пограничные переходы Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал АО РЖД) в январе-апреле году вырос на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций перевозчика. Во всех направлениях через погранпереходы перевезено 6,1 млн тонн грузов.

Экспортные отправки в Китай через погранпереход «Гродеково—Суйфэньхэ» составили почти 2,9 млн тонн — с ростом 6,9%. В частности, увеличился объем поставок угля — почти в 1,3 раза, до 1,5 млн тонн. Поставки металлической руды увеличились в 1,8 раза, до 541,9 тыс. тонн. На мостовом железнодорожном погранпереходе «Нижнеленинское—Тунцзян» фиксируется рост экспортных отправок на 10,5%, до 1,9 млн тонн. Так, Поставки угля нарастили на 5,3%, до 1,2 млн тонн, а руды — на 22,9%, до 666 тыс. тонн.

Резко сократился экспорт через погранпереход «Камышовая—Хуньчунь» — на 37,2%, до 779,7 тыс. тонн. Вместе с тем, импорт в отчетный период вырос в 1,4 раза, до 32,8 тыс. тонн. Основной рост дал ввоз грузов в контейнерах — в 1,8 раза, до 31,1 тыс. тонн.

По итогам 2024 года объем грузоперевозок с Китаем вырос на 23,8% к предыдущему году — до 19,2 млн тонн. Основу составил экспорт — 18,2 млн тонн, что на 25,6% больше, чем в 2023 году.

Эрнест Филипповский, Хабаровск