ДВЖД отчиталась о росте грузоперевозок с Китаем в 2024 году на 23,8%

Объем грузоперевозок через пограничные переходы Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал АО РЖД) в 2024 году вырос на 23,8% в годовом выражении, сообщила пресс-служба перевозчика. Во всех направлениях через погранпереходы перевезено 19,2 млн т грузов. Основу составил экспорт — 18,2 млн т, что на 25,6% больше, чем в 2023 году.

Экспортные отправки в Китай через погранпереход «Гродеково—Суйфэньхэ» составили 8,3 млн т — с ростом 0,8%. В частности, увеличился объем поставок угля — в 1,7 раза, до 4,1 млн т. Отправки через погранпереход «Камышовая—Хуньчунь» превысили показатели 2023 года на 28,9% и составили 3,7 млн т. Рост обеспечил уголь, которого поставлено 3,5 млн т (больше почти на 30%).

На погранпереходе «Нижнеленинское—Тунцзян» в отчетный год также фиксируется увеличение поставок за границу — в 1,7 раза, до 5,4 млн т. В том числе на экспорт пошло 3,7 млн т угля (с ростом в 1,4 раза) и 1,7 млн т железной руды (рост в 2,5 раза). Также отмечается значительное увеличение потока импорта — в семь раз, до 64,9 тыс. т грузов в контейнерах.

В январе 2025 года во всех направлениях через погранпереходы было перевезено 1,9 млн т различных грузов. Это на 18,6% больше показателей января прошлого года.

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Эрнест Филипповский, Хабаровск