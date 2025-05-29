Путин провел встречу с Назарбаевым

Президент России Владимир Путин провел переговоры с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым»,— сообщил журналистам господин Песков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что господин Назарбаев «имеет тесные моральные и политические связи с Кремлем», так как он «много времени провел в Москве».

Анастасия Домбицкая