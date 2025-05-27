Средний размер автокредита в апреле сократился в Петербурге на 13,2%

Жители Санкт-Петербурга в апреле в среднем получили автокредиты в размере 1,45 млн рублей. Это третий результат по стране, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кредитные организации России в среднем выдали в апреле кредиты на покупку автомобилей в размере 1,26 млн рублей. По сравнению с этим же месяцем прошлого года показатель сократился на 9,2%. При этом относительно марта он вырос на 2,8%.

В Северной столице за год средний размер автокредита снизился на 13,2%. В Москве в апреле он составил 1,72 млн рублей, по сравнению с апрелем 2024 года упал на 11,8%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что продажи новых автомобилей Solaris в Петербурге впервые обошли марку «Москвич».

Татьяна Титаева