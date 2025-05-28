Школьница с хроническим заболеванием из Ивангорода захлебнулась в ванной

Следователи проводят проверку по факту смерти 11-летней жительницы Ивангорода, которая захлебнулась в ванной, сообщает СУ СК РФ по Ленобласти 28 мая.

По словам сотрудников ведомства, признаков насильственной смерти не обнаружено. По факту случившегося проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным издания «Фонтанка», трагедия случилась 27 мая. Сообщение о захлебнувшемся ребенке поступило в службу 112 в 23:00. Девочку нашла мама. Полиции она пояснила, что дочь, ученица третьего класса, пошла принимать ванну.

Спустя некоторое время она зашла проверить девочку и увидела, что она лежит в воде лицом вниз. Она тут же вызвала скорую и начала оказывать первую помощь.

Спасти несовершеннолетнюю не удалось, Известно, что у погибшей было хроническое заболевание. В ванной у нее начался приступ. Тело на текущий момент направлено в морг.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о подобном случае в январе. Тогда 17-летняя школьница из Петербурга утонула в ванной при странных обстоятельствах. Перед тем, как пойти в душ, она приняла неустановленное вещество.

Андрей Маркелов