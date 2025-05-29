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Захарова: состав российской делегации на переговорах с Украиной не изменится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что состав делегации, которая будет представлять Россию на втором раунде переговоров с Украиной, останется прежним. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Та же российская делегация»,— сказала госпожа Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

28 мая глава российского МИДа сообщил, что Россия предлагает Украине провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Пока Киев не согласился на встречу и призвал сначала обменяться текстами меморандумов о прекращении огня.

Анастасия Домбицкая

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