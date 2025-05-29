«Аль-Арабия» сообщает о начале боевых столкновений между Афганистаном и Пакистаном

Боевые действия начались в спорном районе Бахрамча в провинции Гильменд на границе Афганистана и Пакистана, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

«На фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов на пакистанской стороне вспыхнули столкновения между пакистанскими войсками и талибами вдоль границы в афганской провинции Гильменд»,— говорится в посте, размещенном в канале «Аль-Арабия» в соцсети X.

Самая крупная по площади провинция Афганистана Гильменд расположена на границе с Пакистаном.

Анастасия Домбицкая