Etihad Airways запустила прямые рейсы из Абу-Даби в Сочи

Авиакомпания Etihad Airways запустила прямые рейсы между Абу-Даби и Сочи. Международный аэропорт черноморского курорта принял первый самолет эмиратского перевозчика, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочи стал третьим российским городом в маршрутной сети Etihad Airways после Москвы и Санкт-Петербурга. Компания входит в число крупнейших авиаперевозчиков мира.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Для перелетов используются современные воздушные суда Airbus A320.

Первый борт из ОАЭ встретили водной аркой согласно авиационной традиции. В терминале аэропорта провели торжественные мероприятия по случаю открытия нового направления. В церемонии приняли участие представители авиакомпании, городской администрации Сочи и руководство аэропорта.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2025 году по сравнению с прошлым годом стоимость авиабилетов в Сочи и обратно увеличилась на 6,5%, с 16,4 тыс. до 17,5 тыс. руб. В список направлений, где стоимость билетов снизилась по сравнению с прошлым годом, вошли Минеральные Воды (-39%), Владивосток (-34%), Сургут (-18%), Киров (-17%), Екатеринбург (-11%) и Иркутск (-9%).

Анна Гречко