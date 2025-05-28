Стоимость авиабилетов в Сочи с начала года увеличилась на 6,5%

В 2025 году по сравнению с прошлым годом стоимость авиабилетов в Сочи и обратно увеличилась на 6,5% с 16,4 тыс. руб. до 17,5 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе «Яндекс Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Среди городов, вошедших в топ-10 по популярности поездок в Сочи, на первом месте по стоимости билетов находится Новосибирск. Вылет оттуда в город-курорт в среднем обойдется в 25,5 тыс. руб. На втором месте расположится Санкт-Петербург — 23,2 тыс. руб. На третьем месте Казань — 19,3 тыс. руб. Далее идет Пермь (18,7 тыс. руб.), Тюмень (17,2 тыс. руб.), Уфа (16,8 тыс. руб.), Самара (16,7 тыс. руб.), Екатеринбург и Москва (16,4 тыс. руб.). Дешевле всего вылет обойдется из Челябинска — 15 тыс. руб. Средняя длительность поездки составляет шесть дней.

В список направлений, где стоимость билетов снизилась по сравнению с прошлым годом, вошли Минеральные воды (-39%), Владивосток (-34%), Сургут (-18%), Киров (-17%), Екатеринбург (-11%) и Иркутск (-9%). Цена на авиабилеты в Сочи также снизилась в Кемерово (-8%), Перми (-7%), Абакане (-7%), Челябинске (-6%), Набережных Челнах (-6%), Нижневартовске (-5%), Ульяновске (-3%), Самаре (-2%) и Казани (-2%).

Алина Зорина