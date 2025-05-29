Путин раскрыл секрет своей молодости

На встрече с многодетными семьями президента России Владимира Путина спросили, что он делает, «чтобы так хорошо выглядеть». Он ответил, что для этого важно иметь жизненные цели и стремление их достигать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это всегда мобилизует. Всегда дисциплинирует. Всегда заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе... Все остальное — это вещи, которые прилагаются: спорт, режим и так далее»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Этот вопрос президенту задала мать-героиня Наталья Лукьянова, которая живет в Крыму. Он возник у нее еще десять лет назад, призналась госпожа Лукьянова.

Владимир Путин также сказал своей собеседнице, что она выглядит прекрасно, и заявил, что все в жизни у нее получается. «Вы понимаете, я не знаю, что важнее жизни. То, что вы делаете, может быть,— самое главное, в этом смысл вообще жизни любого человека: продолжение рода и определенное качество работы с детьми»,— отметил он.