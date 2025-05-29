В Ярославской области у владельцев изъяли четыре памятника

В Ярославской области суд решил изъять выявленные объекты культурного наследия «Школа» и «Дом жилой» в поселке Поречье-Рыбное, а также памятники культуры «Дом жилой кожзаводчика Бутикова» и «Ансамбль усадьбы купца Бауткина: дом жилой» в селе Великое. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Татьяна Потемкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По словам госпожи Потемкиной, владельцы памятников культуры не предпринимали мер по содержанию объектов: состояние строений ухудшалось, а часть их элементов утратилась. Ввиду возникшей угрозы полной утраты памятников областная служба охраны объектов культурного наследия обратилась в суд.

«Орган охраны обратился в суд с иском об изъятии объектов культурного наследия для последующей продажи тем, кто будет готов нести ответственность за их сохранение»,— пояснил зампред.

В правительстве области сообщили, что в настоящее время суды рассматривают 166 исков об изъятии исторических зданий, 30 из них — уже удовлетворили.

Алла Чижова