Эдуард Сперцян стал лучшим игроком сезона РПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt признал полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2024/25.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В завершившемся сезоне «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России. 24-летний капитан команды Сперцян принял участие в 28 матчах, в которых забил 11 голов и отметился 7 результативными пасами. На сайте Transfermarkt сказано, что Сперцян «показал свой уровень и подтвердил статус одного из самых ценных игроков чемпионата».

Мурад Мусаев, возглавляющий «Краснодар», стал лучшим тренером сезона.

Лучшим молодым игроком признан 19-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков. В этом сезоне он провел 29 матчей, в которых отметился 14 голами и 7 передачами.

Кроме Сперцяна и Батракова в состав символической сборной РПЛ Transfermarkt включил вратаря Станислава Агкацева («Краснодар»), защитников Дугласа Сантоса, Нино (оба — петербургский «Зенит»), Виллиана Роша (московский ЦСКА), Дмитрия Кабутова (казанский «Рубин»); полузащитника Александра Черникова («Краснодар») и нападающих Мирлинда Даку («Рубин»), Джона Кордобу («Краснодар»), Манфреда Угальде («Спартак»).

Таисия Орлова