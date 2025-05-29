Пожилой водитель микроавтобуса погиб, врезавшись в скалу на трассе «Скандинавия»

Полиция проводит проверку по факту смертельной дорожной аварии на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Тяжелое ДТП произошло 28 мая около 19:50 на 155-м км автодороги А-181, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что вне населенного пункта 70-летний водитель за рулем микроавтобуса Fiat Ducato не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в скалу.

В результате ДТП мужчина скончался на месте. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти возбудили уголовное дело после смертельной массовой аварии с автобусом-развозкой на Сланцевском шоссе под Кингисеппом.

Андрей Цедрик