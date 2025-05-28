Стали известны подробности жуткого ДТП с автобусом-развозкой под Кингисеппом

Стали известны детали страшной аварии на Сланцевском шоссе под Кингисеппом с участием автобуса-развозки, «ГАЗели» и легкового автомобиля Skoda, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия стращного ДТП с автобусом под Кингисеппом, где пострадали 12 человек

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Последствия стращного ДТП с автобусом под Кингисеппом, где пострадали 12 человек

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

По данным полиции, 41-летний водитель чешской иномарки выехал на встречную полосу, проигнорировав ПДД. В итоге он столкнулся с «ГАЗелью». Последнюю отбросило на автобус Yutong, который перевозил рабочих. В салоне находились 40 человек. Столкновение оказалось настолько сильным, что автобус съехал в лесополосу.

Еще до приезда скорой помощи погиб 24-летний водитель «ГАЗели», его личность устанавливают. За помощью к медикам обратились 12 человек. Известно, что были госпитализированы водитель «Шкоды» и пассажир «ГАЗели». Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

UPD: В отношении водителя Skoda полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ, он задержан.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что инцидент случился вечером 27 мая. Ситуация находится на контроле областной прокуратуры и полиции. Следователи в свою очередь возбудили дело по факту оказагния услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Андрей Маркелов