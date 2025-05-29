Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 29 мая. Кавказ

Первый заместитель главы администрации Ставрополя, ветеран специальной военной операции Заур Гурциев погиб при взрыве на улице Чехова в ночь на 29 мая.

Имущественный комплекс ООО «СХП Юг роскошной промышленности» в Ставропольском крае продан на торгах московской фирме «Единая сервисная компания» (РБЕ) за 568,3 млн руб. Приобретение включает мясокомбинат в Новоалександровске, недвижимость, производственные площадки, оборудование и транспортные средства, сообщается на портале ЕФРСБ.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров анонсировал создание регионального министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, которое объединит разрозненные полномочия и ресурсы для оперативного реагирования на критические ситуации.

Как стало известно «Ъ-Кавказ», Арбитражный суд Ставропольского края отложил до 8 июля рассмотрение иска регионального Минстроя к ООО «Магистраль» о взыскании 238,4 млн рублей неустойки за нарушение сроков реконструкции Кисловодской городской больницы.

Супруги из Михайловска Ставропольского края получили 16 и 13 лет лишения свободы за подготовку теракта на железной дороге по заданию украинских спецслужб.

Бывшую главу сельского поселения в Ирафском районе Северной Осетии обвиняют в злоупотреблении полномочиями после того, как она незаконно передала гражданскому мужу участок госземли площадью почти 6 тыс. кв. м.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил о предстоящих инвестициях в размере 79 млрд руб. в туристическую сферу Кавказа. По его словам, средства будут направлены в регион в течение ближайших двух лет.

Новости компаний Все