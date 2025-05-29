Главные новости за 29 мая. Кавказ

Первый заместитель главы администрации Ставрополя, ветеран специальной военной операции Заур Гурциев погиб при взрыве на улице Чехова в ночь на 29 мая.

Имущественный комплекс ООО «СХП Юг роскошной промышленности» в Ставропольском крае продан на торгах московской фирме «Единая сервисная компания» (РБЕ) за 568,3 млн руб. Приобретение включает мясокомбинат в Новоалександровске, недвижимость, производственные площадки, оборудование и транспортные средства, сообщается на портале ЕФРСБ.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров анонсировал создание регионального министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, которое объединит разрозненные полномочия и ресурсы для оперативного реагирования на критические ситуации.

Как стало известно «Ъ-Кавказ», Арбитражный суд Ставропольского края отложил до 8 июля рассмотрение иска регионального Минстроя к ООО «Магистраль» о взыскании 238,4 млн рублей неустойки за нарушение сроков реконструкции Кисловодской городской больницы.

Супруги из Михайловска Ставропольского края получили 16 и 13 лет лишения свободы за подготовку теракта на железной дороге по заданию украинских спецслужб.

Бывшую главу сельского поселения в Ирафском районе Северной Осетии обвиняют в злоупотреблении полномочиями после того, как она незаконно передала гражданскому мужу участок госземли площадью почти 6 тыс. кв. м.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил о предстоящих инвестициях в размере 79 млрд руб. в туристическую сферу Кавказа. По его словам, средства будут направлены в регион в течение ближайших двух лет.