В Ставрополье создадут министерство по ЧС и гражданской обороне
Владимиров объявил о создании министерства ГО и ЧС на Ставрополье
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров анонсировал создание регионального министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, которое объединит разрозненные полномочия и ресурсы для оперативного реагирования на критические ситуации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Будет одна ответственная структура со всем необходимым для решительных действий в экстренных случаях. От пожаров и паводков до техногенных происшествий. Задача — повысить скорость реакции и работы в тех ситуациях, когда счет времени идет на минуты»,— подчеркнул губернатор.
Владимир Владимиров пояснил, что новая структура объединит полномочия и ресурсы, ранее распределенные между разными ведомствами. Это позволит создать единый центр ответственности, способный оперативно реагировать в критических ситуациях.