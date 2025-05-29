В Ставрополье создадут министерство по ЧС и гражданской обороне

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров анонсировал создание регионального министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, которое объединит разрозненные полномочия и ресурсы для оперативного реагирования на критические ситуации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Будет одна ответственная структура со всем необходимым для решительных действий в экстренных случаях. От пожаров и паводков до техногенных происшествий. Задача — повысить скорость реакции и работы в тех ситуациях, когда счет времени идет на минуты»,— подчеркнул губернатор.

Владимир Владимиров пояснил, что новая структура объединит полномочия и ресурсы, ранее распределенные между разными ведомствами. Это позволит создать единый центр ответственности, способный оперативно реагировать в критических ситуациях.

Николай Аксенов