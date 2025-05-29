Путин: власти сделают все для стабилизации «непростой» ситуации в Запорожье

Российские власти намерены сделать все возможное для стабилизации ситуации в Запорожской области, заявил Владимир Путин. Меры социальной поддержки в этом регионе должны реализовываться полноценно, подчеркнул он на встрече с многодетными семьями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ситуация достаточно непростая в вашем регионе,— сказал президент, выслушав рассказ многодетной семьи из Запорожской области.— Все будем делать для того, чтобы она стабилизировалась и дальше».

Владимир Путин заверил, что власти РФ сделают все необходимое для того, чтобы программы поддержки населения одинаково эффективно реализовывались на всей территории страны. В ходе мероприятия он также поручил довести до конца работу по введению льгот для многодетных отцов.