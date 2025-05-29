Два бывших замминистра здравоохранения Оренбуржья перебрались в Екатеринбург

Евгения Кречетова и Вячеслав Липатов, ранее занимавшие должности заместителей министра здравоохранения Оренбургской области назначены на аналогичные посты в минздраве Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

После вступления в должность врио губернатора Свердловской области экс-главы Оренбуржья Дениса Паслера некоторые члены его команды перебрались в Екатеринбург. В частности, на пост замгубернатора — министра здравоохранения Свердловской области была назначена Татьяна Савинова. В правительстве Оренбургской области она занимала пост замгубернатора — заместителя председателя правительства по социальной политике — министра здравоохранения региона.

Денис Паслер вступил в должность врио губернатора Свердловской области 26 марта, тогда же президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего регион Евгения Куйвашева. Врио губернатора Оренбуржья назначили Евгения Солнцева.

Андрей Сазонов