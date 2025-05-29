В Тамбове ищут подрядчиков для ремонта трех улиц за 522,6 млн рублей

Министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области объявило открытый конкурс в электронной форме на поиск подрядчика для ремонта трех улиц в регцентре. Начальная цена контракта 522,6 млн руб., следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Речь идет об улицах Мичуринская (на участке от б. Энтузиастов до Северного обхода), Никифоровская (от ул.Мичуринской до ул. Карла Маркса) и Бульваре Строителей (от ул. Советской до и уходит в тупик к дому №6А). Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 31 октября 2025 года. За это время подрядчику предстоит провести подготовительные работы, установить бортовые камни, обновить дорожную одежду, обустроить парковки и тротуары, контейнерные площадки, установить дорожные знаки, ограждения и нанести разметку. Подать заявки на участие можно до 17 июня, итоги планируется подвести 20 июня.

25 мая «Курскавтодор» объявило восемь конкурсов на содержание 6,1 тыс. км автодорог в 26 районах области. Общая сумма начальных цен контрактов превышает 1,5 млрд руб.

Ульяна Ларионова