В Курской области ищут подрядчиков для содержания дорог за 1,5 млрд рублей

Областное учреждение «Курскавтодор» объявило восемь конкурсов на содержание 6,1 тыс. км автодорог в 26 районах области. Общая сумма начальных цен контрактов превышает 1,5 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования во всех случаях — областной бюджет. Больше всего средств — 283,2 млн руб. — предусмотрено на содержание 1,1 тыс. км дорог в Беловском, Большесолдатском, Курчатовском, Октябрьском, Суджанском районах. Меньше всего — 101,9 млн руб. — на 410,6 км в Мантуровском и Тимском.

В остальных закупках указаны Золотухинский, Поныровский, Фатежский, Дмитриевский, Железногорский, Хомутовский, Конышевский, Советский, Черемисиновский, Щигровский, Курский, Медведевский, Обоянский, Пристенский, Солнцевский, Глушковский, Кореневский, Льговский и Рыльский районы.

Срок выполнения работ во всех случаях начинается 1 июля 2025-го и заканчивается 30 июня 2026 года. В это время подрядчикам предстоит содержать дорожную одежду, полосу отвода, земляное полотно, систему водоотвода, искусственные и защитные дорожные сооружения, элементы обустройства и благоустройства, выполнять озеленение.

Подавать заявки на участие в большинстве конкурсов можно до 10 июня, итоги планируется подвести 16 июня. Исключение — конкурс на содержание дорог в Беловском, Большесолдатском, Курчатовском, Октябрьском, Суджанском районах: подача заканчивается 9 июня, итоги подводятся 11 июня.

В марте большинство торгов на капремонт курских дорог выиграло ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление № 2».

Подробности — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь