В Атнинском районе Татарстана проведут капитальный ремонт участка региональной дороги Большая Атня — Кулле Кими. Стоимость работ составит 120,9 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Атнинском районе отремонтируют участок дороги за 120,9 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Атнинском районе отремонтируют участок дороги за 120,9 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно документации, подрядная организация приведет в порядок отрезок трассы на участке с 9-го по 11-й километр — его протяженность составляет 1,2 км.

Работы профинансируют из бюджета республики. Завершить ремонт планируется до 12 ноября 2025 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Ранее сообщалось, что на проектирование и реконструкцию дороги в Казань — Боровое Матюшино в Лаишевском районе Татарстана направят более 463 млн руб.

Анар Зейналов