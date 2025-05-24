На реконструкцию дороги Казань - Боровое Матюшино выделят 463 млн рублей
На проектирование и реконструкцию дороги в Казань — Боровое Матюшино в Лаишевском районе Татарстана направят более 463 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
На реконструкцию дороги Казань - Боровое Матюшино выделят 463 млн рублей
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
Согласно документации, проектные работы должны быть завершены до 20 августа 2025 года, строительно-монтажные — до 28 ноября 2025 года.
Финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».
Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в Татарстане направят 136 млн руб.