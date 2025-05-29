В Краснодаре изменят правила платных парковок из-за нарушителей

Департамент транспорта Краснодара объявил об изменении правил работы городских парковок. Причиной нововведений стали попытки автомобилистов избежать платы за стоянку, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы заметили, что некоторые водители придумывают всяческие хитрости, чтобы не оплачивать все время пребывания на парковке. Чтобы таких схем больше не было, меняем правила»,— указано в официальном сообщении.

На стоянках без шлагбаумов бесплатный период сократят с 15 до 5 минут. Пять минут также автомобилисты получат для выезда после завершения оплаченного периода.

Парковки со шлагбаумами сохранят прежний режим работы — 15 минут до и после внесения платы.

Новые правила начнут действовать после завершения всех согласований и официального опубликования постановления.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре вступили в силу штрафы за парковку на газонах, клумбах и других участках с зелеными насаждениями. Владельцы автомобилей, оставившие транспорт в подобных зонах, обязаны выплатить компенсацию в размере 1 тыс. руб.

Анна Гречко