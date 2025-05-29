В Краснодаре начали штрафовать за парковку на газонах и клумбах

В Краснодаре вступили в силу штрафы за парковку на газонах, клумбах и других участках с зелеными насаждениями. Владельцы автомобилей, оставившие транспорт в подобных зонах, обязаны выплатить компенсацию в размере 1 тыс. руб., сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Нарушения фиксируются с помощью передвижных камер. С апреля зафиксировано несколько подобных эпизодов, по которым водители уже оплатили штраф. Мэр выразил надежду, что такие меры помогут напомнить о требованиях ПДД. По его словам, законодательная основа для санкций появилась благодаря инициативе, поддержанной депутатами ЗСК в ноябре 2024 года. В профильный региональный закон была включена статья об ответственности за нарушение правил благоустройства.

Вячеслав Рыжков