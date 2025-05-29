Стационар липецкой горбольницы отремонтируют за 144,6 млн

Подряд на капремонт стационара Липецкой горбольницы на улице Ушинского, 10. бульвара на улице Карла Маркса в центре Воронежа выиграла компания, предложившая первоначальную цену 144,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

На участие в аукционе заявились еще три компании, оценившие свои услуги в 143 млн руб. (второе место), 139,8 млн руб. (третье место) и 144 млн руб (четвертое место). Юридические лица всех участников не разглашаются. Источником финансирования работ выступают областной бюджет.

Работы требуется выполнить в два этапа до 30 ноября 2025 года. Гарантия на них составит пять лет. Обновить предстоит трехэтажное здание общей площадью 2,2 тыс. кв. м. На первом этапе подрядчику нужно разработать проектную документацию, на втором — восстановить теплый переход между корпусами на уровне второго этажа, объединить помещения актового зала и лабораторий для создания единого лабораторного отделения (помещение актового зала перенести в кабинет №44 на первом этаже), отремонтировать кровлю, полы, лестницы и подвал здания, заменить двери и установить москитные сетки на окнах, обновить системы отопления и вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, видеонаблюдения, восстановить систему медицинского кислородоснабжения.

20 мая Букреевский дом социального обслуживания в Курской области подвел итоги электронного аукциона и определил подрядчика для капитального ремонта своего здания на улице Школьная, 4 в селе Верхний Любаж Фатежского района.

Ульяна Ларионова