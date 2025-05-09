Липецкая горбольница ищет подрядчика для капремонта своего стационара за 144 млн

Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» объявила конкурс на капремонт своего стационара на улице Ушинского, 10. Начальная цена контракта составляет 144,5 млн руб. Источник финансирования — областной бюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы требуется выполнить в два этапа до 30 ноября 2025 года. Гарантия на них составит пять лет.

Обновить предстоит трехэтажное здание общей площадью 2,2 тыс. кв. м. На первом этапе подрядчику нужно разработать проектную документацию, на втором — восстановить теплый переход между корпусами на уровне второго этажа, объединить помещения актового зала и лабораторий для создания единого лабораторного отделения (помещение актового зала перенести в кабинет №44 на первом этаже), отремонтировать кровлю, полы, лестницы и подвал здания, заменить двери и установить москитные сетки на окнах, обновить системы отопления и вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, видеонаблюдения, восстановить систему медицинского кислородоснабжения.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 21 мая. Итоги планируется подвести 26 мая.

В феврале контракт на капремонт блока поликлиники горбольницы №4 в Липецке за 150 млн руб. выиграло местное ООО СК «Альянс».

Алина Морозова