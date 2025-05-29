Средняя стоимость люксового автомобиля в России достигла 30–45 млн рублей

Согласно опросу «Ъ» среди дилеров, автомобиль класса люкс в России продается по цене от 30 до 45 млн руб. При этом на российском рынке существуют премиальные бренды, внутри линейки которых есть модели, либо граничащие, либо заходящие на территорию люксового сегмента, пояснил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

«Например, бренд Jaguar Land Rover. Модель Range Rover Autobiography SVO стоит более 40 млн руб. Это уже практически цена Bentley Bentayga»,— уточнил топ-менеджер «Рольфа». Следует также разделять понятия люкса и премиума, подчеркнул коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. По его словам, отличительная особенность люксового сегмента — это эксклюзивность, использование материалов высшего качества, то есть тех деталей, которые делают автомобиль «произведением искусства».

В условиях инфляции и изменения на авторынке, добавил господин Житнухин, различия между категориями становятся менее очевидны. Это происходит из-за того, что производители премиум-класса начинают внедрять в свои модели элементы роскоши. Николай Иванов, в свою очередь, отметил, что люкс в отличие от премиума предполагает ограниченное предложение, а значит, такие автомобили не могут продаваться по 5 тыс. штук в месяц.

Подробности читайте в заметке, которая выйдет позднее на сайте и в газете «Ъ».