СК возбудил новое дело на полицейского из Кировска, помогавшего мигрантам
Следователи возбудили еще одно уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) на полицейского из Кировска, который помогал организовать канал незаконной миграции в Ленобласти, сообщает СУ СК по региону.
Выяснилось, что правоохранитель достоверно знал о том, что двое иностранцев из Кировского района на протяжении длительного времени легализуют гастарбайтеров на территории России.
Полицейский из личной заинтересованности помогал злоумышленникам, сообщая им о проведении миграционных рейдов. Также он консультировал «коллег» как избежать ответственности за нарушение миграционного учета.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что уроженцы ближнего зарубежья при помощи сотрудника ОМВД по Кировскому району Ленобласти нелегально поставили на учет не менее 27 человек.
Правоохранители провели обыски на рабочем месте поолицейского и по местам проживания всех фигурантов дела. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.