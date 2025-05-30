Внешнеэкономической деятельностью в агропромышленной сфере Татарстана занимаются 258 компаний. География поставок охватывает 56 стран. Об этом «Ъ-Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агропродукцию Татарстана экспортируют в 56 стран мира

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Агропродукцию Татарстана экспортируют в 56 стран мира

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Крупнейшим импортером агропродукции из Татарстана по итогам 2024 года стала Индия. За ней следуют Иран, Казахстан, Беларусь и Китай.

Основную долю экспорта составляет масложировая продукция. В 2024 году ее объем достиг $319,9 млн из общего агроэкспорта на $470,1 млн.

Анар Зейналов