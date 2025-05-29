В 2024 году Индия заняла первое место среди стран, импортирующих продукцию агропромышленного комплекса Татарстана. На ее долю пришлось 23,2% от общего объема экспорта. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индия стала крупнейшим импортером агропродукции из Татарстана в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Индия стала крупнейшим импортером агропродукции из Татарстана в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди других основных направлений экспорта татарстанской аграрной продукции — Иран (17,3%), Казахстан (11,7%), Беларусь (10,8%) и Китай (8,8%).

В Минсельхозпроде добавили, что в рамках поиска новых рынков сбыта ведутся переговоры с потенциальными партнерами из Омана, Малайзии, Иордании и Бахрейна.

По итогам 2024 года республика экспортировала агропродукции на $470,1 млн. Из этой суммы $319,9 млн пришлось на долю масложировой продукции.

Анар Зейналов