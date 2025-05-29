В 2024 году Татарстан экспортировал агропродукции на $470 млн. Основную долю экспорта составила продукция масложировой отрасли — $319,9 млн из общего объема. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан экспортировал масложировой продукции на $319,9 млн в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан экспортировал масложировой продукции на $319,9 млн в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Помимо масложировой продукции, Татарстан экспортировал мясную и молочную продукцию — $23,5 млн и зерновые — $18,6 млн. Также за рубеж было отправлено продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на $45,8 млн и прочей аграрной продукции на $62,2 млн.

Как уточнили в министерстве, по итогам 2024 года общий объем аграрного экспорта в текущих ценах вырос на $5,2 млн по сравнению с 2023 годом и составил $470,1 млн.

Анар Зейналов