По стройматериалам уголовного дела

Суд водворил в СИЗО начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова по делу о коррупции. Полковника обвиняют в том, что он вымогал взятку стройматериалами почти на 300 тыс. руб. у руководителя отдела ТЦ «Лемана Про». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКР подозревает Ровшана Курбанова в вымогательстве взятки стройматериалами у менеджера ТЦ «Лемана Про»

Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по НСО СКР подозревает Ровшана Курбанова в вымогательстве взятки стройматериалами у менеджера ТЦ «Лемана Про»

Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по НСО

Сегодня Заельцовский районный суд Новосибирска по ходатайству следствия заключил под стражу начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по региону 51-летнего Ровшана Курбанова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По материалам дела, которые частично приводит суд, 30 апреля высокопоставленный росгвардеец через мессенджер WhatsApp связался с руководителем отдела по предотвращению внештатных ситуаций гипермаркета «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin). Полковник потребовал у менеджера строительные материалы на сумму почти 300 тыс. руб., взамен он должен был совершить некие «незаконные действия в пользу взяткодателя». Другие детали расследования не приводятся.

По информации источников, 27 мая полковника задержали сотрудники регионального УФСБ. Полученные стройматериалы он планировал использовать при возведении дачи. Обвинение квалифицировало действия Ровшана Курбанова по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере, санкция — от семи до 12 лет лишения свободы).

Сегодня следователи направили в суд ходатайство, в котором попросили водворить силовика в СИЗО. Это прошение было удовлетворено. «Избрать в отношении Курбанова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 27 июля. Настоящее постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение трех дней с момента вынесения»,— сказала судья Елена Маслакова.

О том, какую линию защиты выбрал полковник, пока не известно. В региональных управлениях СКР и Росгвардии не прокомментировали задержание полковника Курбанова. В компании «Лемана Про» оперативно на запрос редакции не ответили.

Ровшан Курбанов обучался в Новосибирском высшем военном командном училище внутренних войск МВД России (сейчас военный институт войск национальной гвардии РФ имени генерала армии Яковлева). После увольнения с воинской службы он работал в ГИБДД, а затем перевелся во вневедомственную охрану. Ее новосибирское управление он возглавил в августе 2017 года. «Служба во вневедомственной охране возлагает на сотрудника большую ответственность — за сохранность охраняемых объектов, за жизнь и здоровье граждан, за личную безопасность и безопасность напарника. Сотрудник должен в совершенстве знать нормативную базу, регламентирующую его служебную деятельность, быть физически сильным, выносливым, хорошо владеть боевыми приемами борьбы и оружием. Быть морально устойчивым. И, конечно же, любить свою работу»,— рассказывал он в интервью ресурсу VN.ru.

Константин Воронов