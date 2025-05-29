Депутат Госдумы Напсо намерен обжаловать решение суда о лишении мандата в КС

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо намерен обжаловать в Конституционном суде вердикт Верховного суда об отказе в иске о восстановлении полномочий, которые парламент прекратил досрочно из-за длительного отсутствия на работе. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал сам господин Напсо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Экс-депутат считает судебное решение опасным прецедентом и нарушением конституционного права на охрану здоровья.

«Если признать болезнь или отпуск основанием для увольнения (в данном случае — досрочного прекращения полномочий), это может затронуть не только депутатов, но и любого гражданина, любого работника, оказавшегося на лечении. Это грубое нарушение права на охрану здоровья, закрепленного в статье 41 Конституции РФ. Я намерен обжаловать это решение в вышестоящие судебные инстанции, включая Конституционный Суд Российской Федерации. Буду использовать все доступные правовые механизмы для защиты как собственных прав, так и основополагающих прав каждого гражданина нашей страны»,— отметил Юрий Напсо.

Верховный суд вынес решение по делу бывшего депутата 29 мая 2025 года.

Госдума лишила Юрия Напсо мандата 3 апреля 2025 года по рекомендации комиссии по депутатской этике, сославшись на неисполнение обязанностей свыше 30 календарных дней.

Экс-парламентарий утверждает, что находился на лечении в ОАЭ с апреля 2023 года, готовясь к хирургическому вмешательству. «Я продолжал исполнять депутатские функции в дистанционном формате — через видеоконференции и в постоянном контакте с избирателями»,— заявил он.

Его адвокат Евгений Кабашный настаивал, что подзащитный пропустил лишь шесть рабочих дней без уважительной причины. Операция до сих пор не проведена по медицинским показаниям. «Человеческий организм очень сложный, поэтому здесь мы не властны ему приказать, что нужно проводить подготовку быстрее»,— пояснил юрист.

Юрий Напсо был избран в Госдуму VIII созыва в 2021 году и представлял интересы Краснодарского края и Ростовской области. Входил в состав комитета по государственному строительству и законодательству, где занимал пост первого заместителя председателя.

Тат Гаспарян