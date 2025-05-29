Теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг Roland Garros

20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). В матче второго круга она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто, занимающую 89-ю строчку в мировом рейтинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Александрова

Фото: Clive Brunskill / Getty Images Екатерина Александрова

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Встреча, которая продлилась 1 час 12 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:3. В следующем круге Самсонова сыграет против победительницы матча между чешкой Барборой Крейчиковой и россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Roland Garros — грунтовый турнир Большого шлема с общим призовым фондом €56,3 млн. Он проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Таисия Орлова