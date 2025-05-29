Минобороны Великобритании пришлось отразить более 90 тыс. кибератак за два года
Министерство обороны Великобритании заявило, что за последние два года ему пришлось отразить около 90 тыс. кибератак. За ними, по данным ведомства, стояли группировки, поддерживаемые недружественными странами, в том числе Россией и Китаем.
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Министр обороны Джон Хили рассказал, что в конце прошлого года Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Британии уведомил министерство о предполагаемой фишинговой кампании. По словам министра, злоумышленники отправляли сотрудникам ведомства письма с вредоносными ссылками с целью проникновения в систему.
«Первая фишинговая кампания состояла из двух электронных писем на журналистскую тематику, в которых авторы пытались представить себя сотрудниками новостной организации. Вторая кампания была посвящена финансам и направляла адресатов на коммерческий файлообменник»,— приводит детали доклада NCSC Sky News.