В ХМАО бюджет в I квартале исполнен с профицитом 10,5% доходов

В первом квартале 2025 года бюджет Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) был исполнен с профицитом, который составил 10,5% от доходов. Доходы региона за этот период достигли 99,8 млрд руб., а расходы — 89,3 млрд руб. Профицит составил 10,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доходы бюджета ХМАО за январь-март 2025 года были исполнены на 25% от утвержденного плана, а расходы — на 19%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы увеличились на 25,4%, а расходы — на 28%. Значительную часть расходов, 67,5%, составили затраты на социально-культурную сферу.

Напомним, бюджет ХМАО на 2025 год, с учетом корректировок, был утвержден с доходами в 416,1 млрд руб. и расходами в 494,4 млрд руб. Планируемый дефицит составит 78,2 млрд руб., или 15,8% от расходов.

Мария Игнатова