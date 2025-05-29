Выборы губернатора Свердловской области пройдут 14 сентября

Избирательная комиссия Свердловской области утвердила порядок проведения досрочных выборов губернатора Свердловской области, которые пройдут 14 сентября, сообщили в пресс-службе избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Принятый порядок учитывает изменения в законодательстве о выборах, включая вопросы статуса кандидатов. Утвержден типовой порядок выдвижения и регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, которые пройдут в единый день голосования.

Ранее врио главы Свердловской области Денис Паслер и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретились с партийным активом партии «Единая Россия». Мероприятие, приуроченное к праймериз по определению кандидата на выборах главы региона. Напомним, в праймериз должны участвовать минимум два человека. Так, о планах заявиться на предварительное голосование заявил Алексей Орлов. Он подчеркивал, что не намерен конкурировать с врио губернатора. Глава города призвал поддержать Дениса Паслера, назвав его главным кандидатом на пост губернатора.

Полина Щуцкая