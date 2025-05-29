Полиция задержала участников пьяной драки у станции «Технологический институт»

В двенадцатом часу ночи 27 мая в полицию поступило сообщение, что у станции метро «Технологический институт» двое молодых людей избивают подростка, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленников в возрасте 21 и 28 лет. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Они набросились на несовершеннолетнего в ходе словесного конфликта.

Пострадавший 17-летний юноша самостоятельно обратился за медицинской помощью, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что оперативники задержали подозреваемого, который разгуливал по Дунайскому проспекту в кофте с черепом ЧВК «Вагнер» и стрелял из пистолета. Предполагаемым злоумышленником оказался ранее судимый 30-летний житель Владимирской области.

Андрей Маркелов