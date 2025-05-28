Полиция задержала в Купчино бородатого стрелка в кофте с черепом ЧВК «Вагнер»

Оперативники задержали подозреваемого, который разгуливал по Дунайскому проспекту в кофте с черепом ЧВК «Вагнер» и стрелял из пистолета, сообщает «Фонтанка» 28 мая. Предполагаемым злоумышленником оказался 30-летний житель Владимирской области, осужденный за разбой незадолго до начала СВО.

Молодого человека нашли в квартире на Загребском бульваре, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что на бородатого стрелка в ночь на 26 мая пожаловалась местная жительница. Прибывшие на место сотрудники ППСП не застали нарушителя, однако подняли с земли гильзу от холостого патрона.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что наркотики и боеприпасы нашла полиция при проверке цыган в Петербурге и Ленобласти. В общей сложности во время рейда в полицию для разбирательства забрали 11 представителей кочевого народа.

Андрей Маркелов