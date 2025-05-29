Игорь Осинькин получит 250 тысяч рублей из регионального бюджета

Бывшему главному тренеру футбольного клуба «Крылья Советов» вручили знак «За заслуги перед Самарской областью», предусматривающий денежное вознаграждение в размере 250 тыс. руб. из регионального бюджета. Награду экс-наставнику самарской команды вручил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контракт «Крыльев Советов» с Игорем Осинькиным, который заканчивается в мае, не стали продлевать по решению сторон. В сезоне-2024/2025 руководством региона была поставлена задача перед самарской командой попасть в восьмерку лучших клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). «Крылья Советов» в итоге финишировали на десятом месте.

«Наступил момент перемен. Сотрудничество "Крыльев Советов" и Игоря Витальевича завершено. Уверен, клуб и регион остаются для него родным домом, где его ценят. Навсегда в сердце Самарской области. Поблагодарил Игоря Витальевича. Обнялись, пожали руки. Расстаемся с грустью и со взаимным уважением»,— написал глава региона.

Под руководством Игоря Осинькина «Крылья Советов» провели 162 матча в чемпионатах страны, включая 120 игр в РПЛ. В сезоне-2020/2021 самарская команда вышла в финал Кубка России. Год спустя коллектив занял восьмое место в РПЛ.

Евгений Чернов