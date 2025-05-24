«Факел» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

В субботу, 24 мая, в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты самарских «Крыльев Советов» на выезде сыграли с воронежским «Факелом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Владимир Ильин, реализовавший пенальти. У гостей мяч забил Доминик Ороз.

«Крылья Советов» финишировали на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Факел» с 18 баллами завершил сезон на последней (16-й) позиции и вылетел в Первую лигу.

Андрей Сазонов