Легковой автомобиль и питбайк столкнулись на трассе в Лужском районе Ленобласти. В результате ДТП была госпитализирована 17-летняя девушка, управлявшая мини-мотоциклом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

По данным полиции, авария произошла 28 мая в 19:15 на 61-м километре трассы Толмачево — Нарва в поселке Осьмино, около дома № 30 по улице Ленина. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 56-летняя водительница «Рено» при повороте налево не предоставила преимущество мотоциклу «С Мото Пит-Байк 150». В результате столкновения 17-летняя девушка получила травмы средней степени тяжести, пострадавшая была госпитализирована.

«Установлено, что дама за рулем автомобиля в 2025 году 5 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. По факту аварии проводится проверка»,— добавили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель ВАЗа попала в больницу после столкновения с Honda под Сестрорецком.

Дарья Астанина