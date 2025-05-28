Водитель ВАЗа попала в больницу после столкновения с Honda под Сестрорецком

В половине десятого вечера 27 мая по дороге к Шалашу Ленина в Сестрорецке 40-летний водитель Honda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия аварии под Сестрорецком, где тяжело пострадала 20-летняя водитель ВАЗ

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Последствия аварии под Сестрорецком, где тяжело пострадала 20-летняя водитель ВАЗ

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В результате ДТП 20-летнюю девушку, находившуюся за рулем отечественной машины, доставили в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. По акту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о подробностях аварии с автобусом-развозкой, «Шкодой» и «Газелью» под Кигисеппом. В результе столкновения 24-летний водитель ГАЗа погиб, 12 человек обратились за медицинской помощью.

Андрей Маркелов