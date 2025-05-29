Истребитель F-35 может стать частично беспилотным
Американская компания Lockheed Martin (LM) планирует модернизировать истребитель F-35 до версии поколения 5+, добавив возможность частичного беспилотного управления. Это будет сделано на основе наработок, полученных в результате работы над истребителем шестого поколения. Об этом сегодня, 29 мая, со ссылкой на выступление генерального директора LM Джима Тайклета на конференции Bernstein Strategic Decisions сообщает портал Breaking Defense.
Фото: John David Mercer-USA TODAY Sports / Reuters
По словам руководителя компании, модификация может быть реализована в относительно короткие сроки. Разработчики самолета считают, что внедрение технологий автономности значительно расширит его оперативные возможности в воздухе. Помимо беспилотного управления модернизация F-35 включает новые стелс-покрытия, улучшенные системы радиоэлектронной борьбы и изменения в конструкции планера. Господин Тайклет также отметил, что интеграция этих технологий позволит F-35 достичь «80% возможностей истребителя шестого поколения за половину его стоимости». Внедрение улучшений будет поэтапным, чтобы не нарушить производственный процесс, а первые испытания прототипа модернизированного истребителя могут начаться уже через два-три года.
Ранее стало известно, что в российского конкурента F-35, многоцелевой одноместный истребитель пятого поколения Су-57 тоже внедрили систему искусственного интеллекта. Фактически она работает как второй пилот самолета и предназначена для поддержки пилотов во время плановых полетов и в ходе боевых действий.