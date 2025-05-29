Истребитель F-35 может стать частично беспилотным

Американская компания Lockheed Martin (LM) планирует модернизировать истребитель F-35 до версии поколения 5+, добавив возможность частичного беспилотного управления. Это будет сделано на основе наработок, полученных в результате работы над истребителем шестого поколения. Об этом сегодня, 29 мая, со ссылкой на выступление генерального директора LM Джима Тайклета на конференции Bernstein Strategic Decisions сообщает портал Breaking Defense.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John David Mercer-USA TODAY Sports / Reuters Фото: John David Mercer-USA TODAY Sports / Reuters

По словам руководителя компании, модификация может быть реализована в относительно короткие сроки. Разработчики самолета считают, что внедрение технологий автономности значительно расширит его оперативные возможности в воздухе. Помимо беспилотного управления модернизация F-35 включает новые стелс-покрытия, улучшенные системы радиоэлектронной борьбы и изменения в конструкции планера. Господин Тайклет также отметил, что интеграция этих технологий позволит F-35 достичь «80% возможностей истребителя шестого поколения за половину его стоимости». Внедрение улучшений будет поэтапным, чтобы не нарушить производственный процесс, а первые испытания прототипа модернизированного истребителя могут начаться уже через два-три года.

Ранее стало известно, что в российского конкурента F-35, многоцелевой одноместный истребитель пятого поколения Су-57 тоже внедрили систему искусственного интеллекта. Фактически она работает как второй пилот самолета и предназначена для поддержки пилотов во время плановых полетов и в ходе боевых действий.

Дмитрий Сотак