Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Росприроднадзора к АО «Казанский жировой комбинат» из-за ущерба, причиненного окружающей среде. Причиной стала утечка сточных вод, которая привела к загрязнению почвы. Общая сумма ущерба составила 2,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Волжско-Камского управления Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский жировой комбинат обязали выплатить 2,9 млн руб за загрязнение почвы

Фото: Пресс-служба Волжско-Камского МУ РПН Казанский жировой комбинат обязали выплатить 2,9 млн руб за загрязнение почвы

Фото: Пресс-служба Волжско-Камского МУ РПН

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Сотрудники Росприроднадзора в ходе выездной проверки зафиксировали прорыв трубопровода, принадлежащего предприятию. В результате сточные воды попали в почву. Проведенная экспертиза зафиксировала экологический ущерб, оцененный в 2,9 млн руб.

Комбинату было предложено добровольно компенсировать ущерб, однако предприятие этого не сделало, после чего надзорное ведомство обратилось в суд. Арбитраж удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Если сумма не будет погашена в установленные законом сроки, материалы дела передадут в органы, уполномоченные на принудительное взыскание, отметили в ведомстве.

В феврале 2025 года комбинат обязали выплатить 11 млн руб за сброс канализационных сточных вод в Лаишевском районе.

АО «Казанский жировой комбинат» — предприятие по переработке масличных культур (рапс, подсолнечник). Входит в группу компаний «Нэфис».

Анар Зейналов